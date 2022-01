1 König Carl Gustaf und Königin Silvia haben sich in häusliche Isolation begeben. Foto: imago/Agencia EFE

König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden sind positiv auf Corona getestet worden. Das schwedische Königspaar befindet sich derzeit in Isolation.















König Carl XVI. Gustaf (75) und seine Frau Königin Silvia (78) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigt das schwedische Königshaus in einer Mitteilung. Demnach zeigen beide leichte Krankheitssymptome, aber "fühlen sich den Umständen entsprechend wohl".

Beide seien vollständig geimpft und hätten bereits die Booster-Impfung erhalten, heißt es in der Erklärung weiter. Das Königspaar habe sich, so wie es die geltenden Corona-Verhaltensregeln vorsehen, in häusliche Isolation begeben. Die Infektionsnachverfolgung sei bereits im Gange.

Corona im schwedischen Königshaus

Es ist nicht der erste Corona-Fall im schwedischen Königshaus. Im November 2020 waren Prinz Carl Philip (42) und dessen Frau Prinzessin Sofia (37) positiv getestet worden. Kronprinzessin Victoria (44) und Prinz Daniel (48) hatten sich im März 2021 infiziert.