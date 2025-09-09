Sindelfingen: Vom Behindertenparkplatz abgeschleppt trotz Behindertenausweis?

Nächtlicher Schock nach Restaurantbesuch: Ein Auto wird vom Behindertenparkplatz abgeschleppt. Der Fahrer erlebt eine nächtliche Odyssee und blecht 500 Euro.
Eine Gruppe von Freunden im gehobenen Alter, zum Teil in ihrer Mobilität stark eingeschränkt, trifft sich zum gemeinsamen Abendessen im Casa Vecchia (ehemals Gasthaus Hirsch) bei der Sindelfinger Martinskriche. Als sie zum Parkplatz kommen, ist ihr Auto weg. Wurde es gestohlen? Ein Anruf beim Polizeirevier Sindelfingen bringt Klarheit: Der Mercedes Sprinter wurde abgeschleppt – obwohl ein Schwerbehindertenausweis hinter der Windschutzscheibe gelegen hatte. Das Ende eines gemütlichen Abends wird zum Anfang einer nervenaufreibenden und teuren Nacht.