Trotz Aus im Halbfinale der Play-offs: Stuttgart Surge ist ein Erfolgsmodell

Nach zwei erfolglosen Jahren wurde bei Stuttgart Surge nicht aufgegeben, sondern die Wende geschafft.

Trotz des Ausscheidens im Halbfinale der Play-offs gegen Rhein Fire: Eines der Erfolgsmodelle der European League of Football (ELF) ist in Stuttgart beheimatet – nun müssen andere Clubs nachziehen, kommentiert Jochen Klingovsky.











Die Saison endete für Stuttgart Surge ein Spiel früher als erhofft, länger enttäuscht sein muss nach dem Aus im Play-off-Halbfinale gegen Rhein Fire aber niemand in dem ambitionierten Club. Im Gegenteil. Das Surge-Team hat nach dem Finaleinzug 2023 in diesem Jahr zwar den erneuten Sprung ins Endspiel verpasst, zugleich aber den Beweis erbracht, dass eines der Erfolgsmodelle der European League of Football (ELF) in Stuttgart beheimatet ist.