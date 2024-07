Trotz Aktienboom: Weniger Börsengänge im ersten Halbjahr – Firmen meiden Deutschland

1 Bulle und Bär vor der Frankfurter Börse – bei Unternehmen hat der Finanzplatz jedoch einen schweren Stand Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Nach einem schwachen Vorjahr war die Hoffnung auf ein Comeback 2024 hoch. Doch bislang erfüllt sie sich nicht – besonders in Deutschland bleiben Börsenpremieren rar.











Link kopiert



Ungeachtet der guten Anlegerstimmung und der Rekordstände an den Aktienmärkten halten sich Firmen weiter mit Börsengängen zurück. Im ersten Halbjahr 2024 wagten weltweit 551 Unternehmen den Sprung aufs Parkett – zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Besonders mau ging es demnach mal wieder in Deutschland zu – obwohl die Entwicklung in Europa insgesamt Fahrt aufnahm. Allerdings rechnen die Experten mit einer stärkeren zweiten Jahreshälfte.