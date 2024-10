Trotz 30 Millionen Euro auf der hohen Kante: „Dramatische Entwicklung“ – das reiche Murr erhöht die Gewerbesteuer

1 Die Firmen in Murr müssen höhere Gewerbesteuern zahlen. Foto: Werner Kuhnle)

Unnötig oder kluge Voraussicht? Die Gemeinde Murr (Kreis Ludwigsburg) hat zwar noch 30 Millionen Euro auf der hohen Kante, erhöht aber die Gewerbesteuer.











Auf den ersten Blick wirkt die Gemeinde Murr immer noch wie ein Krösus. In den Rücklagen hat die 6500-Einwohner-Kommune rund 30 Millionen Euro geparkt. Aber vom Ersparten will sie nicht leben. Die Entwicklung der kommunalen Haushalte zwingt die relativ reiche Gemeinde zum Handeln: Erstmals seit 1996 erhöht sie die Sätze für die Gewerbesteuer. Die Gründe dafür sind offenbar nicht in Murr selbst zu suchen.