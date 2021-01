1 Martin Grunenberg von Trott-war berichtet von schweren Zeiten. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Sinkende Verkaufszahlen und sozialen Einschränkungen. In der Corona-Pandemie haben es viele Mitarbeiter der Straßenzeitung Trott-war schwer.

Stuttgart - Rund 10 000 Exemplare der aktuellen Ausgabe stapeln sich noch in den Räumen des Vertriebs. Seit 2017 ist die Stuttgarter Straßenzeitung in der Falkertstraße zuhause. 170 Männer und Frauen bringen Trott-war in der Region unter die Leute. Nicht als anonyme Vertreter des 1994 gegründeten Vereins Trott-war, sondern als Menschen, die von regelmäßigen City-Besuchern erkannt werden – selbst wenn sie Maske tragen. Derzeit habe man auf kontaktlosen Verkauf umgestellt, erklärt der Geschäftsführer Helmut H. Schmid. „Käufer stecken die passende Summe in ein Kässchen und nehmen sich ihre Zeitung.“ Die Verkäufer stehen als Ansprechpartner parat.

Auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, ist für die Trott-war-Verkäufer besonders wichtig. In Zeiten des Lockdown verringern sich die Kontakte zu den Passanten. Wo die Läden geschlossen sind, wird ihnen weniger Aufmerksamkeit zuteil. Die Verkaufszahlen liegen pandemiebedingt deutlich unterhalb des üblichen Weihnachtsgeschäfts. Das Dezemberheft 2019 war vor dem Jahreswechsel vergriffen. Für das Heft für 2020 sieht es deutlich schlechter aus.

Große Belastungen für die Mitarbeiter

Schmid macht keinen Hehl daraus, dass die notwendigen Corona-Maßnahmen mit großen Belastungen einhergehen. Nicht nur, weil der Straßenverkauf leidet. Die alternativen Stadtführungen, die Trott-war anbietet fallen ebenso flach wie die jüngst initiierten Kunstversteigerungen der eigenen Galerie oder die Gastspiele des Theaterensembles. Auch das Pfandprojekt am Flughafen ist praktisch zum Erliegen gekommen. Statt bis zu 4000 Flaschen am Tag landeten nun um die 30 in den Sammelbehältern, erklärt der Verlagsleiter. Darüber hinaus bleiben die Begegnungen in der Trott-war-Zentrale auf der Strecke: „Viele Mitarbeiter kamen sonst schon zum gemeinsamen Frühstück vorbei“, so Verwaltungsleiter Martin Grunenberg. Es gehöre dazu, mit Verkäufern, die ihre Zeitungen abholten auch mal einen Kaffee zu trinken. Die Atmosphäre sei normalerweise fast familiär. Dieser Tage dürfen die Familienmitglieder die Geschäftsräume nur noch einzeln betreten. „Das trifft viele umso härter, als auch andere Angebote wegfallen“, berichtet Grunenberg. Schmid ergänzt, es dürfe nicht unterschätzt werden, wie wichtig es sei, sich ein Stück weit zuhause und angenommen zu fühlen. Um Weihnachten herum schlügen Gefühle der Vereinsamung besonders schwer zu Buche.

Finanzielle Hilfe dringend nötig

„Dass dieses Jahr für unsere Verkäufer besonders hart war, kann man auch an der Zahl der Verstorbenen ablesen“, resümiert Schmid. Der Verein Trott-war besitzt auf dem Stuttgarter Hauptfriedhof eine eigene Grabanlage und kümmert sich um die Bestattung. Das verursacht Kosten, ebenso wie die Bezahlung einer Sozialarbeiterin und der Erwerb eines Hauses für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Man sei ein „solider schwäbischer Verein“, so der Geschäftsführer. Zusätzliche Unterstützung durch die Stadt in der Corona-Krise hätte er begrüßt. Bislang sei sie ausgeblieben, obwohl Trott-war in diesen schwierigen Zeiten dringend finanzielle Hilfe benötigt.

Grunenberg kommt nochmals auf die schwierige Lage der Verkäufer zu sprechen: „Sie bleiben von der Situation nicht unberührt“, hält er fest. Einige wollten aus Angst vor einer Ansteckung nicht mehr auf die Straße. Andere berichteten von einer aggressiveren Stimmung in der Fußgängerzone. „Frust und Verunsicherung können bis zum Rückfall in alte Suchtmuster führen“, fügt Schmid seufzend hinzu. Umso mehr freut er sich gerade jetzt über Zeichen der Solidarität: Vor Weihnachten übergaben Vertreter des VfB Trott-war 80 Geschenkpakete für deren Verkäuferinnen und Verkäufer.

