Trossingen im Kreis Tuttlingen: Paketzusteller soll 247-mal ohne Fahrerlaubnis gefahren sein

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Auf der A81 gerät ein Mann in eine Radarfalle. Doch der 26-Jährige hat schon seit 2019 keine Fahrerlaubnis mehr. Dennoch soll er sich noch viele Male hinters Steuer gesetzt haben.











Link kopiert



Ein Paketzusteller soll mehr als 200 berufliche Fahrten ohne Fahrerlaubnis unternommen haben. Dem 26-Jährigen sei bereits 2019 die Fahrerlaubnis entzogen worden, teilte die Polizei mit. Im November vergangenen Jahres soll er dann in eine Radarfalle auf der Autobahn 81 geraten sein. Dabei bemerkten die Ermittler, dass der 26-Jährige eigentlich gar nicht mehr fahren durfte.