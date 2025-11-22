Tropischer Wirbelsturm: Zyklon Fina verstärkt sich vor Australien auf Kategorie 3

Zyklon «Fina» sorgt in Nordaustralien für Orkane und Sturzregen. In Darwin stürzt ein Krankenhausdach teilweise ein. Wie schlimm wird das Unwetter diesmal für die Stadt?
Darwin - Zyklon "Fina" ist vor der Küste Nordaustraliens zu einem Wirbelsturm der gefährlichen Kategorie 3 angeschwollen. Nach Angaben des Wetterdienstes befindet sich der tropische Wirbelsturm rund 50 Kilometer nordwestlich von Darwin und verursacht orkanartige Winde und starke Regenfälle über dem Gebiet der Stadt. Diese Winde könnten sich in den nächsten Stunden demnach weiter verstärken.