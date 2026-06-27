Tropische Nächte: Rekord für wärmste Nacht seit Messbeginn nicht gebrochen

In der Nacht zum Freitag war der Ort in Rheinland-Pfalz der wohl wärmste Ort in Deutschland gewesen: Die Temperatur fiel nicht unter 26,2 Grad - wie schon in der Nacht zuvor. Damit zog Bad Bergzabern mit dem bisherigen Rekordhalter für die heißeste Nacht in Deutschland gleich. Dieser war zuvor der Berg Weinbiet, ebenfalls in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 auch nicht unter 26,2 Grad gesunken war.