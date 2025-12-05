Trophäensaison: 17 Nominierungen für Blood & Sinners bei US-Kritikerpreis

Das Vampir-Drama «Blood & Sinners» hat bei den Critics Choice Awards die meisten Gewinnchancen, gefolgt von dem Thriller «One Battle After Another». Hans Zimmer ist mit der Musik für «F1» im Rennen.
Los Angeles - Das Vampir-Südstaatendrama "Blood & Sinners" von US-Regisseur Ryan Coogler ist bei den Critics Choice Awards mit 17 Nominierungen der Spitzenkandidat. Der Politthriller "One Battle After Another" von US-Regisseur Paul Thomas Anderson hat 14 Gewinnchancen. "Hamnet" und "Frankenstein" folgen mit je elf Nominierungen. Der renommierte Kritikerverband Critics Choice Association gab die Anwärter in Los Angeles bekannt.