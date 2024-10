Tropensturm: Millionen Betroffene - Biden reist ins Katastrophengebiet

3 Starkregen und Überschwemmungen haben dafür gesorgt, dass zahlreiche Menschen in ihren Häusern eingeschlossen wurden. Foto: Gary D. Robertson/AP/dpa

Extremwetter fordert in den USA erneut viele Menschenleben. Ganze Ortschaften stehen unter Wasser, Straßen wurden einfach weggespült. US-Präsident Biden muss sich auf verheerende Bilder einstellen.











Washington - Angesichts von Millionen Betroffenen will US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in die von Sturm "Helene" verwüstete Region reisen. Im Bundesstaat North Carolina werde er mit Vertretern der Notfallbehörde sprechen und sich auch aus der Luft ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen, erklärte Biden. "So bald wie möglich" wolle er außerdem in die ebenfalls betroffenen Staaten Georgia und Florida reisen.