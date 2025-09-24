Tropensturm in Asien: Mehrere Tote nach Super-Taifun Ragasa in Taiwan

Der Tropensturm «Ragasa» erreicht voraussichtlich heute China und den internationalen Flughafen Hongkong. In Taiwan sorgte er bereits für Verwüstungen. Das Ausmaß wird erst jetzt deutlich.
Hualien - Im ostasiatischen Inselstaat Taiwan hat Super-Taifun "Ragasa" schwere Schäden angerichtet und mindestens 14 Menschen das Leben gekostet. Es wurden bislang 34 Menschen verletzt, wie die Behörden mitteilten. Zudem werden 124 Menschen vermisst, nachdem im osttaiwanischen Landkreis Hualien am Dienstagabend (Ortszeit) ein Staudamm überlief und Orte überschwemmt wurden. Am Flughafen Hongkong, einem wichtigen internationalen Drehkreuz, fielen Hunderte Flüge aus.