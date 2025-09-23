Tropensturm in Asien: Hongkong streicht Hunderte Flüge wegen Super-Taifun Ragasa

Nach den Philippinen und Taiwan steuert Tropensturm «Ragasa» nun auf Südchina zu. Hunderte Flüge fallen aus, Orkanböen und Überflutungen drohen. Was Reisende in der Region jetzt wissen sollten.
Hongkong/Manila - Super-Taifun "Ragasa" sorgt in Asien bereits für massive Störungen im Flugverkehr. Allein Hongkongs Fluglinie Cathay Pacific erwartet nach eigenen Angaben, dass insgesamt mehr als 500 Verbindungen gestrichen werden müssen - Umbuchungsgebühren will sie wegen des derzeitigen Ausnahmezustandes nicht erheben. Auch andere Airlines sagten zahlreiche Flüge ab. Die größten Auswirkungen des Taifuns auf den Flugverkehr werden für diesen Mittwoch erwartet.