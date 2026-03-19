Tropensturm bedroht Australien: Kategorie-5-Zyklon Narelle steuert auf Queensland zu

Seit 100 Jahren hat es im Nordosten von Australien keinen Sturm dieses Ausmaßes mehr gegeben: «Narelle» könnte Experten zufolge mit Windböen von mehr als 250 km/h wüten. Was erwarten die Behörden?
Cairns - Der Nordosten von Australien bereitet sich auf schwere Unwetter vor: Der Tropensturm "Narelle" hat sich zu einem Zyklon der höchsten Kategorie 5 verstärkt und steuert auf den Bundesstaat Queensland zu, wie das staatliche Wetteramt BoM mitteilte. Australiens Premierminister Anthony Albanese sprach von einem "sehr gefährlichen Wetterereignis".