„Trooping the Colour“-Outfit: Prinzessin Kate setzt auf ihr Go-to-Modehaus Catherine Walker

Am Wochenende stand London ganz im Zeichen von „Trooping the Colour“. Prinzessin Kate trägt ein Outfit von Catherine Walker, dem Modehaus, dem sie vertraut, wenn es ernst wird.
Britischer „pomp and circumstance“ in Bestform: Am Wochenende stieg in London „Trooping the Colour“, die traditionelle Geburtstagsparade für den britischen Monarchen. Tausend Soldaten, viele hoch zu Ross, am zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade, tausende Schaulustige - alles zu Ehren von König Charles III., der zwar im November Geburtstag hat, die offiziellen Feierlichkeiten aber wie seine Vorgänger im schöneren englischen Sommer abhalten lässt.