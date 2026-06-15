„Trooping the Colour“-Outfit: Prinzessin Kate setzt auf ihr Go-to-Modehaus Catherine Walker

Am Wochenende stand London ganz im Zeichen von „Trooping the Colour“. Prinzessin Kate trägt ein Outfit von Catherine Walker, dem Modehaus, dem sie vertraut, wenn es ernst wird.

Britischer „pomp and circumstance“ in Bestform: Am Wochenende stieg in London „Trooping the Colour“, die traditionelle Geburtstagsparade für den britischen Monarchen. Tausend Soldaten, viele hoch zu Ross, am zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade, tausende Schaulustige - alles zu Ehren von König Charles III., der zwar im November Geburtstag hat, die offiziellen Feierlichkeiten aber wie seine Vorgänger im schöneren englischen Sommer abhalten lässt.

Der 77-jährige König und seine Frau Königin Camilla (78) fuhren die Prachtstraße The Mall vom Buckingham Palace zur Horse Guards Parade in einer Kutsche entlang - an ihrer Seite Hunderte Gardesoldaten. Später verfolgten die Royals den „Fly Over“ der Royal Air Force vom Balkon des Buckingham Palace aus.

Natürlich war auch die jüngere Generation der Royals bei dem Spektakel dabei. Thronfolger Prinz William begleitete die Parade zu Pferde - so wie seine Tante, Prinzessin Anne, und sein Onkel, Prinz Edward, zwei der Geschwister des Königs.

Prinzessin Kate mit ihrem achtijährigen Prinz Louis in der Kutsche. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Seine Frau Prinzessin Kate saß mit den drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8) in einer Kutsche. Die 44-jährige Prinzessin trug ein hellblaues Ensemble von Catherine Walker. Der dazu passende Hut kam aus dem Hause Philip Treacy.

Das doppelreihige Mantelkleid in zartem Blau war schmal geschnitten und betonte als Reminiszenz an die 1980er-Jahre besonders die Schultern. Die weißen Paspeln unterstrichen das cleane, klare Design.

Auch Prinzessin Diana setzte auf Catherine Walker

Prinzessin Kate setzt mittlerweile sehr häufig auf Entwürfe aus dem Hause Catherine Walker. Die Designerin Walker starb 2010, ihr Modehaus besteht aber weiter. Schon Kates früh verstorbene Schwiegermutter Prinzessin Diana war großer Walker-Fan. Besonders Dianas späte „Arbeitsgarderobe“ - scharf geschnittene Kostüme in starken Farben - trug Catherine Walkers Handschrift.

Aufmerksame Modebeobachter merkten an, dass Kates „Trooping the Colour“-Outfit eine beinahe identische Kopie eines Walker-Mantelkleids ist, das Diana in den 1980er Jahren trug. Beim Besuch des Oster-Gottesdienstes in Windsor im Jahr 1987 hatte Diana darin für einen zauberhaften Partnerlook-Moment mit ihrem Sohn Prinz William gesorgt.

The princess’s coat is very similar to the one worn by the previous Princess of Wales in 1987 — both by Catherine Walker https://t.co/U6RbFoSTNE pic.twitter.com/foBWYg951R — Patricia Treble (@PatriciaTreble) June 13, 2026

Prinzessin Kate trägt Dianas Perlenarmband

Eine weitere Reminiszenz an Diana war das dreireihige Perlenarmband, das Prinzessin Kate am Samstag zu ihrem zartblauen Outfit kombinierte - es gehörte einst ihrer 1997 tödlich verunglückten Schwiegermutter.

Besonders seit Kate selbst den Titel „Prinzessin von Wales“ trägt, greift sie immer häufiger zu Walker-Entwürfen - gerade, wenn große Auftritte anstehen. Designs aus dem Hause Catherine Walker spielen bei Kates modischer „Neuerfindung“ als Prinzessin von Wales - ihr Look ist jetzt seriöser, klassischer, zeitloser - eine wichtige Rolle.

Trooping the Colour

Dass „Trooping the Colour“ stets im Frühsommer abgehalten wird, ist König Edward VII. zu verdanken. Der britische Monarch hatte im November Geburtstag, aber keine Lust, bei Nieselregen und einstelligen Temperaturen die offizielle Militärparade zu seinen Ehren abzunehmen. Kurzerhand verfügte er, dass „Trooping the Colour“, das es seit Mitte des 18. Jahrhunderts gibt, immer im Mai oder Juni stattfinden solle – und schlug so dem sprichwörtlich schlechten englischen Wetter ein Schnippchen.