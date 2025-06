Am 14. Juni wird in London mit einer traditionellen Militärparade der Geburtstag von König Charles III. gefeiert. Hier die wichtigsten Informationen rund um "Trooping the Colour".

In London findet am 14. Juni zu Ehren von König Charles III. (76) wieder eine Geburtstagsparade statt. Aber was passiert bei "Trooping the Colour"? Wann geht es los? Und wie viele Soldaten sind dabei?

Was ist "Trooping the Colour"?

In der englischen Hauptstadt wird für gewöhnlich immer an einem Samstag im Juni der Geburtstag des regierenden Monarchen oder der regierenden Monarchin zelebriert, auch wenn der Regent oder die Regentin in diesem Monat gar nicht geboren wurde. Dazu findet eine große Militärparade statt, die sich "Trooping the Colour" nennt. Hunderte Soldatinnen und Soldaten erweisen in diesem Jahr wieder König Charles III. die Ehre, während tausende Menschen die Straßen säumen und Hunderttausende das Event im Fernsehen verfolgen.

Lesen Sie auch

Der Brauch der Parade reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, wie die britische Armee auf ihrer Webseite erklärt. Die Zeremonie sei demnach vermutlich zum ersten Mal während der Regentschaft von Charles II., der von 1660 bis 1685 auf dem Thron saß, durchgeführt worden. Dass der Aufmarsch offiziell als Geburtstagsparade genutzt wird, sei im Jahr 1748 festgelegt worden. Nach der Inthronisierung von George III. im Jahr 1760 wurde das Event zur jährlichen Feierlichkeit gemacht.

Was passiert während der Feierlichkeiten?

Mehr als 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker nehmen laut Angaben des Palastes jedes Jahr an "einem großen Spektakel aus militärischer Präzision, Reitkunst und Fanfaren" teil, um den Herrscher zu feiern. Die Route verläuft im Regelfall vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall bis hin zum Paradeplatz Horse Guards Parade.

In diesem Jahr wird laut britischem Heer die 7. Kompanie der Coldstream Guards aufmarschieren, darunter 1.350 Soldaten der Household Division und der King's Troop Royal Horse Artillery sowie 300 Musiker. 250 weitere Soldaten der Foot Guards sollen die Strecke entlang der Mall säumen.

Auf dem Paradeplatz angekommen, wird König Charles III. mit Salut begrüßt, bevor er seine Truppen inspiziert. Nach einer Einlage der Militärkapellen wird die Regimentsfahne durch die Reihen geführt und der Offizier erteilt seine Anweisungen. Nach Marsch vorbei am König, reiten die Soldaten in Begleitung des Monarchen wieder Richtung Buckingham-Palast. Und nach einem weiteren Salut ziehen sich die Truppen in die Kasernen zurück, während der König sich mit Familienmitgliedern auf dem Balkon dem Volk präsentiert. Von dort aus sehen sich die Royals auch einen Vorbeiflug der Royal Air Force an.

Damit alles klappt und sich niemand vor den Royals die Blöße gibt, findet die Parade eigentlich drei Mal statt. Für gewöhnlich an den beiden vorherigen Samstagen gibt es erst die "Major General's Review" und die "Colonel's Review", bevor die Parade für den König steigt.

Wann geht es in diesem Jahr los?

Bei bestem britischen Wetter - voraussichtlich soll es nach aktuellen Stand am Samstag bewölkt werden - wird die Parade am 14. Juni gegen 10:30 Uhr britischer Zeit beginnen und gegen 12:25 Uhr beendet sein. Gegen 13:00 Uhr sollen die Flieger der Royal Air Force über den Palast donnern. Die britische BBC wird die gesamte Veranstaltung in Großbritannien im TV übertragen.

Wer wird dabei sein?

Eine Parade ohne Charles III. wäre natürlich undenkbar. Eine Tradition, auf die er sich 2023 zurückbesonnen hatte, wird er aber wohl nicht fortführen können. An seiner ersten "Trooping the Colour"-Parade als König hatte er damals zu Pferd und in Uniform teilgenommen, dies wird ihm laut britischer Berichte vermutlich aufgrund seiner Krebsbehandlung nicht möglich sein. Es wird erwartet, dass der Monarch stattdessen in einer gefederten Kutsche sitzen wird, mit Königin Camilla (77) an seiner Seite. Auch im Jahr 2024 hatten die beiden die Kutsche genommen.

Stattdessen wird Prinzessin Anne (74) wohl auf dem Pferderücken "Trooping the Colour" begleiten. Es wäre laut britischer Berichte ihr erster öffentlicher Auftritt zu Pferd nach einem Unfall im vergangenen Jahr. Anne hatte mehrere Tage im Krankenhaus verbracht und berichtete noch im Januar 2025 von Gedächtnislücken. Im Juni 2024 war Anne mit Verletzungen und einer Gehirnerschütterung ins Southmead Hospital in Bristol eingeliefert worden. Die Ärzte vermuteten entweder einen Tritt eines Pferdes gegen den Kopf der Prinzessin oder einen Sturz.

Daneben wird außerdem eine erneute Teilnahme von Prinzessin Kate (43) erwartet - zusammen mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (42), sowie den gemeinsamen Kindern: Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Nachdem auch bei ihr Anfang 2024 eine Krebserkrankung bekannt wurde, kehrte sie bei der letztjährigen Parade zunächst vorübergehend an Williams Seite zurück. Nach Monaten abseits des Rampenlichts hat Kate in den letzten Wochen aber immer mehr ihrer offiziellen Pflichten wieder wahrgenommen. Daneben wäre es nicht ungewöhnlich, wenn Charles' jüngerer Bruder Prinz Edward (61) auf dem Balkon zu sehen sein wird - mit seiner Frau, Herzogin Sophie (60).

Prinz Andrew (65), der andere Bruder des Königs, dürfte aufgrund seiner Verstrickung mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) und seinem damit einhergehenden Rücktritt von offiziellen Royal-Aufgaben nicht auftreten. Auch Charles' zweiter Sohn, Prinz Harry (40), und dessen Ehefrau, Herzogin Meghan (43), werden nicht erwartet. Die Beziehung der Sussexes zum Großteil der Königsfamilie gilt als äußerst angespannt.