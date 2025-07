Troisdorf: Rettungssanitäter angegriffen und sehr schwer verletzt

Ein Rettungssanitäter will einen Streit in Troisdorf bei Bonn schlichten und wird selbst zum Opfer. Nun liegt der 40-Jährige auf der Intensivstation.

Nach einem brutalen Angriff auf einen Rettungssanitäter in Troisdorf bei Bonn ermittelt die Polizei gegen eine Gruppe junger Menschen. Ein 18-Jähriger sei festgenommen worden, nach einem weiteren 18-Jährigen werde gefahndet, sagte ein Polizeisprecher. Außerdem müsse noch geklärt werden, welche Rolle weitere Jugendliche und Heranwachsende bei der Attacke am Rande einer Schul-Abschlussfeier gespielt haben.

Der 40-jährige Rettungssanitäter hatte laut Polizei in der Nacht zum Samstag versucht, eine Auseinandersetzung vor der Stadthalle von Troisdorf zu schlichten. Dabei sei er selbst ins Visier der Angreifer geraten. Der 40-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen auf der Intensivstation behandelt werden und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Mehrere Medien hatten berichtet.

Sanitäter wollte wohl einen Streit schlichten

In der Stadthalle hatte am Freitagabend die Abschlussfeier einer Schule stattgefunden. Kurz nach Mitternacht sei es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen: Ein 18-Jähriger habe versucht, durch einen Nebeneingang in das Gebäude zu kommen. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes habe das verhindern können - doch der 18-Jährige sei handgreiflich geworden und habe den 37-jährigen Security-Mitarbeiter verletzt.

Der 40-jährige Rettungssanitäter habe sich wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe befunden und die Auseinandersetzung mitbekommen. Er sei dem Sicherheitsmitarbeiter zu Hilfe gekommen. Daraufhin habe sich die Wut auch gegen ihn gerichtet. Ein anderer 18-Jähriger sei den Sanitäter angegangen und habe ihm schließlich gegen den Kopf getreten.

Tritte auf am Boden liegenden Sanitäter

Es entwickelte sich „eine größere, unübersichtliche Auseinandersetzung, an der sich auch weitere Jugendliche und Heranwachsende beteiligten“, teilte die Polizei mit. Selbst als der 40-Jährige schon am Boden lag, hätten die Angreifer weiter auf ihn eingeschlagen und getreten.

Als der erste Streifenwagen der Polizei eintraf, habe die Gruppe junger Menschen erst einmal das Weite gesucht. Bei der Fahndung sei aber ein 18-Jähriger gestellt und vorläufig festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er es war, der den ersten Tritt gegen den Kopf des Sanitäters ausführte.

„Das Geschehene erschüttert uns alle zutiefst“, schrieb Troisdorfs Bürgermeister Alexander Biber. „Wir verurteilen diese Tat und jegliche Form von Gewalt entschieden.“ Der Familie des 40-Jährigen und seinen Kameraden sicherte die Stadt ihre volle Unterstützung zu. „Gewalt gegen Einsatzkräfte ist durch nichts zu rechtfertigen und ein Angriff auf unsere Werte und unseren Zusammenhalt“, betonte Biber.