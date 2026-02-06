Sie sind Vorboten des Frühjahrs und werden sehnlichst erwartet. Mehr als 10.000 Kraniche sind schon in Deutschland unterwegs. Im Nordosten erwarten sie klirrende Kälte und Schnee.
Berlin - In Nordostdeutschland bibbern die Menschen und große Regionen liegen noch unter Schnee und Eis - dennoch kehren gerade tausende Kraniche aus ihren Winterquartieren zurück. "Mindestens 10.000 Kraniche sind schon unterwegs", sagte Nabu-Sprecher Helge May der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sichtungen gab es demnach etwa in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.