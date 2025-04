Trockenheit: Wasser sparen allein wird nicht reichen

1 Niedriger Pegelstand: Am Bodensee wird die gegenwärtige Trockenheit besonders deutlich Foto: dpa/Felix Kästle

Angesichts der Dürre mahnt der Deutsche Städtetag, Wasser zu sparen. In der sich verschärfenden Klimakrise sind größere Anstrengungen erforderlich, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Link kopiert



Es gibt gerade keinen Mangel an großen Krisen: Der von den USA begonnene Handelsstreit bedroht die deutsche Wirtschaft und Russlands Krieg gegen die Ukraine bedroht die Sicherheit in Europa. Doch die vielleicht größte aller Krisen haben wir gelernt zu ignorieren: die Klimakrise. Sie bedroht schließlich unsere Lebensgrundlage auf diesem Planeten. Auch in Deutschland ist sie längst zu spüren. Aktuell ist es etwa viel zu trocken. Da ist es nachvollziehbar, dass der Deutsche Städtetag dazu aufruft, Wasser zu sparen. Wer länger nicht auf den Kalender geschaut hat: Es ist gerade erst Anfang April. Die heißen Sommermonate kommen noch.