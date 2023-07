Die Wiese ist verkohlt, manche Büsche sind tiefschwarz. Der Leibfriedsche Garten zwischen Heilbronner Straße und Pragstraße sieht unterhalb der markanten Aussichtsplattform traurig aus. Gleich zwei Brände hat es dort innerhalb weniger Tage gegeben. Insgesamt sind 1700 Quadratmeter Wiese verbrannt.

Zuletzt stieg am Mittwochnachmittag Rauch auf. Gegen 16.45 Uhr rückte die Feuerwehr an. „Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feuer aber schon von selbst fast ausgegangen“, sagt ein Polizeisprecher. 500 Quadratmeter Wiese und Büsche waren bis dahin in Mitleidenschaft gezogen worden. Bereits am 13. Juli hatte es in unmittelbarer Nachbarschaft ebenfalls gebrannt – auf einer Fläche von 30 mal 40 Metern.

Der Auslöser ist in beiden Fällen noch unbekannt. „Das ist dort ein beliebter Treffpunkt, bei der Trockenheit kann schon eine Zigarettenkippe reichen“, sagt der Sprecher. Man habe aber keinerlei Hinweise auf eine bewusste Brandstiftung.

Das Gelände brennt in trockenen Sommerphasen immer wieder. So ist zum Beispiel im August 2020 dort auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern das Gras abgebrannt. Die Ursache war auch damals nicht ganz klar. Die Polizei vermutete, die Wiese könnte sich durch die Lichtbrechung der Sonne durch das Glas einer Flasche entzündet haben.