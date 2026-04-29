Trockenheit in Stuttgart: Waldbrandgefahr erreicht zweithöchste Warnstufe – Vorsicht ist geboten

Der Mai verabschiedet sich so, wie er begonnen hat: Mit trockenen heißen Tagen. Das bringt Gefahren mit sich. Was gilt es zu beachten?
Das schöne Wetter ist verlockend: Ausflüge in den schattigen Wald, dort ein Feuerle machen und grillen. Klingt nach einem perfekten Pfingstferienprogram. Jedoch ist beim letzten Punkt, dem Grillen, äußerste Vorsicht geboten. Denn wie schon am 1. Mai herrscht in Stuttgart aktuell eine der höchsten Warnstufen vor Waldbränden: die 4 auf einer Skala, die bis 5 geht. Was bedeutet das für Ausflüge in die Natur?