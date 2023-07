16 Wiese vor dem Bismarckturm in Stuttgart: Wie trocken die Stadt ist, zeigen aktuelle Fotos. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Ausgedörrte Äcker, vertrocknete Wiesen und Blumen, die ihre Köpfe schlaff hängen lassen: Die große Hitze macht in Stuttgart nicht nur den Menschen, sondern auch der Natur zu schaffen. Am Samstag und am Sonntag brachten Temperaturen von weit über 30 Grad neue Hitzerekorde in die Landeshauptstadt. Das zeigen die Daten des Projekts Klimazentrale unserer Redaktion.