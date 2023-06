1 Schon 2017 waren die Grillplätze in Stuttgart wegen Brandgefahr gesperrt. Nun ist es wieder soweit: Der Grillspaß hat vom Wochenende vorerst an ein Ende. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wegen der anhaltenden Trockenheit sperrt die Stadt Stuttgart sowie ForstBW von diesem Wochenende an alle Grillplätze auf Stuttgarter Gemarkung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Von diesem Wochenende an sind sämtliche Grillplätze auf Stuttgarter Gemarkung gesperrt. Der Gründe sind naheliegend: Die anhaltende Trockenheit und die Aussicht, dass diese auch noch eine ganze Weile lang anhalten wird. Diese Initiative geht aus von der unteren Forstbehörde Stuttgart. Die Landeseinrichtung ForstBW, der ungefähr die andere Hälfte des Stadtwalds gehört, zieht diese Maßnahme, damit sich die Bürger zumindest auf der Stuttgarter Gemarkung auf eine einheitliche Regelung verlassen können. „Das ist eine freiwillige Maßnahme“, so Matthias Riedmann, der stellvertretende Leiter des zuständigen Forstbezirks Schönbuch von ForstBW, „es ist noch keine behördliche Anordnung. Denn die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5 ist noch nicht erreicht, die dies verbindlich vorschreibt. In Stuttgart und Umgebung herrscht noch überwiegend die Gefahrenstufe 4. Aber einige Brandnester wie vor einigen Tagen in der Waldebene Ost lassen die Verantwortlichen aufhorchen.