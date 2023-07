Fast fünf Jahre Dürre in Stuttgart

Trockenheit in Baden-Württemberg

16 Trockene Wiesen in Stuttgart im Juli 2023. Wie die Trockenheit der Natur in Stuttgart zusetzt, zeigt die Bildergalerie. Foto: Andreas Rosar/ Fotoagentur-Stuttg

Baden-Württemberg vertrocknet, vor allem in den vergangenen fünf Jahren hat es viel zu wenig geregnet. Wie ist die Lage in diesem Sommer? Ein Überblick in Karten.









Vertrocknete Böden, gelbes Gras, absterbende Bäume und Pflanzen, Staubwolken über Feldern – dass es in den vergangenen Jahren zu wenig geregnet hat, konnte man auch in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren immer wieder beobachten. Zuletzt war auch der Frühsommer sehr trocken.