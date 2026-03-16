Mit seinem Oscar-Sieg sorgt Sean Penn für Schlagzeilen - mit seiner Abwesenheit jedoch fast noch mehr. Darum fehlte der Hollywoodstar bei der glanzvollen Gala.
Sean Penn (65) ist bei den Oscars als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden, war bei der Verleihung jedoch nicht vor Ort. Für seine Leistung in "One Battle After Another" erhielt er am frühen Montagmorgen deutscher Zeit in Los Angeles den begehrten Preis. Da der Schauspieler fehlte, nahm Vorjahressieger Kieran Culkin (43), der die Kategorie präsentierte, die Trophäe stellvertretend entgegen. "Sean Penn kann heute Abend nicht hier sein - oder will es nicht -, deshalb nehme ich den Preis in seinem Namen an", sagte Culkin.