Triumph in Stuttgart: 24 Stunden auf der Bahn – Kegler in Feuerbach knacken nach 30 Jahren Weltrekord

Am Ende rissen Uwe Luckscheiter und Rainer Hagenlocher die Zielmarke deutlich: Die beiden Sportler kegelten seit Dienstag in Feuerbach, um einen 30 Jahre alten Rekord zu brechen.
Genau um halb vier rollte am Dienstagnachmittag die erste Kugel über die frisch renovierten Vereinsbahnen der Sportvereinigung Feuerbach. 24 Stunden hatten die beiden Freizeitkegler Uwe Luckscheiter und Rainer Hagenlocher Zeit, um im Tandem mindestens 26.917 Punkte zu erkegeln. Ziel war es, einen 30 Jahre alten Weltrekord zweier kroatischer Kegler zu knacken.