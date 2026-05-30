Wochenlang zitterte sie, im Finale rechnete sie bis zur letzten Sekunde fest mit einer Niederlage. Dann kam alles anders. Warum Anna-Carina Woitschack ihren Triumph kaum fassen kann - und weshalb sie sich trotzdem keine Pause gönnen will.

Kaum ist der Pokal gewonnen, denkt Anna-Carina Woitschack (33) schon an die Zeit danach. Die Schlagersängerin hat am Freitagabend "Let's Dance" für sich entschieden - und will den Schwung des Erfolgs sofort mitnehmen. "Ich will nicht in dieses berühmte Loch fallen", sagte sie der "Bild"-Zeitung. "Gott sei Dank geht es weiter." Statt sich auszuruhen, peilt der frischgebackene "Dancing Star" direkt das nächste Kapitel an. "Wir haben noch eine andere tolle TV-Sendung. Ich darf noch nicht verraten, welche, aber bald", sagte sie demnach.

"Man muss mich wirklich mal ganz fest kneifen" In der Nacht zu Samstag, kurz nach 0.30 Uhr stand fest, dass Woitschack ihre Mitfinalisten Joel Mattli (32) und Milano (27) hinter sich lässt und den Titel holt. Für sie ebenfalls eine Überraschung: "Ich war mir irgendwie so sicher, dass es Milano ist. Als dann gesagt wurde, dass es sehr eng ist, dachte ich: Ich glaube, es ist wieder keine Frau. Umso mehr war ich geschockt." Und weiter: "Man muss mich wirklich mal ganz feste kneifen, dass ich noch einen blauen Fleck mehr habe - dann checke ich es vielleicht."

Besonders nah ging ihr, wer im Saal saß: Vater Wendolin, der im vergangenen Jahr schwer erkrankt war und eine Krebstherapie erfolgreich überstanden hat, verfolgte das Finale live mit. "Mein Papa ist so stolz. Er hat geweint. Er ist einfach der stolzeste Mensch der Welt gerade", erzählte Woitschack.

Bei Instagram bedankte sie sich mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) bei den Fans: "Ihr habt uns Woche für Woche weitergetragen und dafür gesorgt, dass wir heute hier stehen dürfen - als Dancing Stars 2026. Das fühlt sich einfach komplett verrückt an."

Glückwünsche von früheren Mitstreitern

Auch über die Show hinaus brandete Zuspruch auf. In den sozialen Netzwerken kommentierten zahlreiche Wegbegleiter den Triumph, auf Instagram gratulierten unter anderem Joel Mattli, Malika Dzumaev sowie Ross Antony und Mariia Maksina öffentlich.

Der Erfolg fällt für Woitschack mit einem privaten Neuanfang zusammen. Während der Staffel bezog sie in Dessau erstmals eine eigene Wohnung - zuvor hatte sie entweder bei ihren Eltern gewohnt oder war direkt mit Partnern zusammengezogen.

Starke Quoten für RTL

Auch für den Sender zahlte sich der Abend aus. Im Schnitt schalteten rund 2,78 Millionen Menschen die Liveshow ein. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den werberelevanten 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile im starken Bereich - das Finale zählte damit zu den erfolgreichsten Ausgaben der gesamten Staffel. Konkurrenzformate liefen zur selben Zeit zwar ebenfalls gut, "Let's Dance" behauptete sich aber klar und punktete vor allem beim jüngeren Publikum.