Wochenlang zitterte sie, im Finale rechnete sie bis zur letzten Sekunde fest mit einer Niederlage. Dann kam alles anders. Warum Anna-Carina Woitschack ihren Triumph kaum fassen kann - und weshalb sie sich trotzdem keine Pause gönnen will.
Kaum ist der Pokal gewonnen, denkt Anna-Carina Woitschack (33) schon an die Zeit danach. Die Schlagersängerin hat am Freitagabend "Let's Dance" für sich entschieden - und will den Schwung des Erfolgs sofort mitnehmen. "Ich will nicht in dieses berühmte Loch fallen", sagte sie der "Bild"-Zeitung. "Gott sei Dank geht es weiter." Statt sich auszuruhen, peilt der frischgebackene "Dancing Star" direkt das nächste Kapitel an. "Wir haben noch eine andere tolle TV-Sendung. Ich darf noch nicht verraten, welche, aber bald", sagte sie demnach.