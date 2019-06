So feierte Jürgen Klopp seinen größten Sieg

Triumph in der Champions League

11 Sein größter Tag als Fußballtrainer: Jürgen Klopp feiert mit dem FC Liverpool den Sieg in der Champions League. Foto: dpa

Es war sein größter Sieg als Fußballtrainer: Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen – und wir haben die schönsten Bilder des Abends dazu.

Stuttgart/Madrid - Nach zuletzt sechs verlorenen Finalspielen hat Jürgen Klopp seinen größten Triumph als Fußballtrainer gefeiert. Der frühere Mainzer und Dortmunder besiegte mit dem FC Liverpool am Samstagabend im Endspiel der Champions League in Madrid Tottenham Hotspur. Aufgrund der vorangegangenen Niederlagen, unter anderem in den Finals der Königsklasse 2013 und 2018, war der Jubel besonders groß.

Bis nach sechs Uhr am Sonntagmorgen wurde gefeiert – unter anderem mit Sänger Campino von den Toten Hosen. Schon davor war Jürgen Klopp all die Freude und Erleichterung anzusehen. Noch auf dem Rasen ließen ihn seine Spieler hochleben, glückselig stemmte er den Henkelpott in die Höhe. Direkt nach dem Schlusspfiff hatte er aber zunächst dem unterlegenen Trainer gratuliert.

