Die Gotham Awards gelten als Start der Preise-Saison in Hollywood. Mit "One Battle After Another" holt der große Oscar-Favorit den Hauptpreis. Die meisten Gotham Awards gingen aber an einen anderen Film.

Die Saison der Preisverleihungen in Hollywood hat begonnen. Am Montag (1. Dezember) gingen in New York City die Gotham Awards über die Bühne. Der seit 1991 vergebene Preis widmet sich hauptsächlich Indie-Filmen, gilt aber dennoch als erster Indikator für die Oscars, den Höhepunkt einer jeder Preissaison. Der Hauptpreis ging in diesem Jahr dann auch an den großen Oscar-Favoriten: "One Battle After Another" mit Leonardo DiCaprio (51). Hinter dem Film steckt keine unabhängige Verleihfirma, sondern mit Warner Bros eines der großen Studios.

"One Battle After Another" war für sechs Gotham Awards nominiert, so viele gab es in der Geschichte des Preises noch nie. Doch bis auf die Auszeichnung in der Hauptkategorie "Bester Film" ging der satirische Thriller von Paul Thomas Anderson (55) leer aus.

Drei Gotham Awards für umstrittenen iranischen Film

Die meisten Gotham Awards gewann "Ein einfacher Unfall". Die iranisch-französisch-luxemburgische Co-Produktion, die dieses Jahr in Cannes die Goldene Palme gewann, wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Jafar Panahi (65) heimste außerdem Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch ein.

Jafar Panahi drehte seinen Film, der kritisch mit dem iranischen Regime umgeht, ohne Erlaubnis der Behörden seines Heimatlandes. Gerade wurde er in Abwesenheit zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt.

Überraschung bei bester Hauptrolle

Bei den Gotham Awards gibt es zwei geschlechterübergreifende Schauspielkategorien, eine für die beste Haupt- und eine für die beste Nebenrolle. Für die beste Performance in einer Hauptrolle wurde überraschend der Brite Sope Dirisu (34) für "My Father's Shadow" ausgezeichnet. Leonardo DiCaprio war für "One Battle After Another" nicht einmal nominiert. Bei den Oscars gilt er dagegen aktuell als Topfavorit.

Bei den Nebenrollen gewann Wunmi Mosaku (39) für ihren Auftritt in dem Horrordrama "Blood & Sinners". Die Oscarverleihung für das Kinojahr 2025 findet am 15. März 2026 statt.