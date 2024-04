Trisor, Asservato und Co.

1 Trisor verzeichnet in Stuttgart Reservierungen im dreistelligen Bereich. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone

Der Wertschließfach-Anbieter Trisor hat in Stuttgart einen Standort mit mehr als 5000 Schließfächern eröffnet. Auch andere Anbieter erobern bundesweit die Innenstädte mit Tresoren aus meterdickem Beton. Liegt das am Filialsterben der Banken?











Nur ein paar Meter vom Stuttgarter Hauptbahnhof entfernt lagern bald Goldbarren, Edelsteine, Gemälde und Geldbündel im Millionenwert. In der Lautenschlagerstraße, in bester Innenstadtlage, hat der Wertschließfach-Anbieter Trisor in der vergangenen Woche einen Standort mit mehr als 5000 Schließfächern eröffnet. Die Wände und Decken der Anlage sind aus meterdickem Stahlbeton. Doch der deutsche Marktführer beim Vermieten von Schließfächern setzt auch auf Technik – etwa auf einen Handvenen-Scanner, der nur mit einer lebenden Hand funktioniert, da er auch den Blutfluss erkennt. Betrieben wird die vollautomatische Anlage von einem Roboter.