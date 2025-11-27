Tripsdrill mit neuer Attraktion: Neues Fahrgeschäft in Tripsdrill hebt schon zum Saisonstart ab

1 Die neue Attraktion entsteht auf Tuchfühlung zur Achterbahn Karacho. Foto: Tripsdrill

Der Freizeitpark an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg baut eine neue Attraktion für die ganze Familie. „Luftikus“ soll seine Premiere im März feiern.











Grünes Licht für den Bauantrag von zwei neuen Attraktionen hatte Tripsdrill vom Gemeinderat in Cleebronn bereits im Hochsommer bekommen. Die Macher des Freizeitparks hielten sich aber lange bedeckt, was genau unter den Arbeitstiteln „Zeppelin“ und „Turm“ zu verstehen ist. Nun ist die Katze zumindest in einem Fall aus dem Sack: Der „Zeppelin“ wird offiziell den Namen „Luftikus“ tragen und ein Fahrgeschäft für die ganze Familie sein.