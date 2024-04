1 Die Achterbahn blieb stehen (Archivbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Es ist wohl der Albtraum von vielen: Die Achterbahn bleibt während der Fahrt stehen und die Fahrgäste sitzen bis zu ihrer Rettung fest. Genau dazu kam es in einem Erlebnispark.











Mitten während der Fahrt ist die Holzachterbahn „Mammut“ im Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) stehen geblieben. Zu dem Zeitpunkt saßen 24 Fahrgäste in der Achterbahn, wie eine Sprecherin des Erlebnisparks auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag schrieb. Der Grund für den plötzlichen Halt am Freitagnachmittag war demnach ein Defekt an einem Sensor. Dadurch sei die Sicherheitsabschaltung ausgelöst worden.