Trinkwasser im Kreis Ludwigsburg: „Wasser ist unsere kostbarste Ressource“ – Stadtwerke im Krisenfall gerüstet

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim gewinnen kein eigenes Wasser. Im Krisenfall würde es aber dennoch nicht zu einem Versorgungsengpass kommen.
Deutschland zählt zu den Ländern mit dem besten Leitungswasser der Welt. Und auch für Ludwigsburg gilt: Das Wasser, das aus dem Hahn fließt, können Menschen unbedenklich trinken. Verantwortlich hierfür sind die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) mit Christian Schneider als Vorsitzendem der Geschäftsführung, mit Johannes Rager als Geschäftsführer und OB Matthias Knecht, der dem Aufsichtsrat vorsteht.