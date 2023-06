1 Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Wegen eines defekten Bauteils steht in mehreren Kommunen auf den Fildern in der Region Stuttgart derzeit nur eingeschränkt Trinkwasser zur Verfügung. Das sind die Hintergründe.









Der Zweckverband Filderwasserversorgung ruft zum Sparen auf. Weil ein sogenanntes Ringkolbenventil im Hochbehälter Riesenschanze defekt sei, könne in den Kommunen Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt, Aichtal, Wolfschlugen und Neuhausen derzeit nicht die gewohnte Menge an Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden. Das kaputte Bauteil habe zur Folge, dass statt der benötigten 800 bis 900 Kubikmeter pro Stunde nur 650 Kubikmeter pro Stunde in dem Hochbehälter ankommen.