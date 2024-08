Trinkflaschen, Sonnencreme, Duschen: Wegen großer Hitze: „Kältestube“ in Stuttgart

1 Thermometer auf Temperaturkarte von Deutschland. Angesichts der aktuellen Hitze gibt es in der Stuttgarter Innenstadt eine „Kältestube“ (Symbolfoto). Foto: IMAGO/IlluPics/IMAGO

Eine „Kältestube“ bietet die Evangelische Gesellschaft (eva) in Stuttgart an. In der Innenstadt gebe es diesen Ort, der Trinkflaschen, Sonnencreme und sogar eine erfrischende Dusche zur Verfügung stelle, berichtet die Evangelische Landeskirche in Württemberg am Dienstag auf ihrer Internetseite. Das Angebot richte sich an Menschen in prekären Verhältnissen, die in schlecht isolierten Räumen lebten oder obdachlos seien.