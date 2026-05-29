"Trink aus, wir müssen gehen!": Die Toten Hosen verabschieden sich mit einem letzten Album voller Punk, Pathos und persönlicher Momente. Gleich der erste Song hält dabei eine große Überraschung bereit.
Zum Schluss wird's persönlich. Wann auch sonst? Alles, was noch gesagt werden muss, muss jetzt raus, denn das ist die letzte Gelegenheit: Die Toten Hosen haben mit "Trink aus, wir müssen gehen!" ihr offiziell letztes Album aufgenommen. Wie viel Druck auf dem Kessel war, kann man dank der ARD-Dokumentation "Das letzte Album" erahnen.