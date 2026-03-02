«Trink aus, wir müssen gehen»: Die Toten Hosen kündigen letztes Studioalbum an

Gerüchte gab es schon, jetzt ist es offiziell: Die Toten Hosen bringen im Mai ihr nach eigenen Angaben letztes Studioalbum heraus – inklusive eines Bonusalbums mit neu eingespielten Klassikern.
Düsseldorf - Die Die Toten Hosen haben in den sozialen Medien ihr "letztes reguläres Studioalbum" angekündigt. Das neue Album "Trink aus, wir müssen gehen" werde am 29. Mai erscheinen, teilte die Punkrock-Band mit. Dazu werde es ein Bonusalbum mit 25 alten Songs geben - die von der Band mit befreundeten Musikern neu eingespielt wurden.