„Trink aus, wir müssen gehen!“: Die Toten Hosen kündigen letztes Album an – Stuttgart-Konzert ausverkauft

Eine Ära geht zu Ende: Die Toten Hosen verabschieden sich mit dem Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ und gehen noch mal auf Tour. Die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft.

Neun Jahre nach „Laune der Natur“ melden sich Die Toten Hosen mit einer Nachricht zurück, die Fans gleichermaßen begeistert und melancholisch stimmt: „Trink aus, wir müssen gehen!“ wird das letzte reguläre Studioalbum der Düsseldorfer Punkrock-Legenden sein. Es erscheint am 29. Mai. Damit schließt die Band, die 1982 gegründet wurde und somit bald ihr 45-jähriges Bestehen feiert, einen Kreis. Bei der Abschiedstour treten Die Toten Hosen dann am 13. Juni auf dem Cannstatter Wasen auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

So sieht das Cover des letzten Albums der Toten Hosen aus Foto: JKP/Andreas Gursky Bonusalbum mit Coverversionen Frontmann Campino schildert in einer Pressemitteilung den Entstehungsprozess des neuen Werks mit typischer Hosen-Manier: „Einer hat im Proberaum geschrien: ‚Lasst uns ein letztes Album machen!‘. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß.“ Als besonderes Geschenk für sich und ihre Anhänger haben Die Toten Hosen zusätzlich das Bonusalbum „Alles muss raus!“ eingespielt. Es enthält 25 Cover-Songs, die gemeinsam mit befreundeten Kolleginnen und Kollegen entstanden sind, die der Band wichtig oder ans Herz gewachsen sind.

Abschiedstour: Tickets und Termine

Neben dem neuen Album steht eine ausgedehnte Tournee in den Jahren 2026 und 2027 an. Viele Termine, wie der in Stuttgart, sind schon vergriffen. Die Band bietet auf allen Tourstationen ermäßigte Sozialtickets für 19,90 Euro (beziehungsweise 25 CHF in der Schweiz) an, um möglichst vielen Fans den Konzertbesuch zu ermöglichen.

Informationen dazu und zu weiteren Tourdaten finden sich auf www.dth.de.