„Trink aus, wir müssen gehen!“: Die Toten Hosen kündigen letztes Album an – Stuttgart-Konzert ausverkauft

Eine Ära geht zu Ende: Die Toten Hosen verabschieden sich mit dem Album „Trink aus, wir müssen gehen!“ und gehen noch mal auf Tour. Die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft.
Neun Jahre nach „Laune der Natur“ melden sich Die Toten Hosen mit einer Nachricht zurück, die Fans gleichermaßen begeistert und melancholisch stimmt: „Trink aus, wir müssen gehen!“ wird das letzte reguläre Studioalbum der Düsseldorfer Punkrock-Legenden sein. Es erscheint am 29. Mai. Damit schließt die Band, die 1982 gegründet wurde und somit bald ihr 45-jähriges Bestehen feiert, einen Kreis. Bei der Abschiedstour treten Die Toten Hosen dann am 13. Juni auf dem Cannstatter Wasen auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft.