1 Die Distanz wächst: Der VfB wird künftig von Mercedes weit weniger Geld erhalten als bisher. Foto: Adobe Stock/Riad Seif/jarma Montage: STZN/Alexander Keppler

Noch ist nichts kommuniziert, aber der VfB Stuttgart stellt sich auf ein deutlich reduziertes Engagement des Sponsors ein – dabei gibt es zwei Szenarien.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit einem Textilunternehmen ging es los, vor 47 Jahren. Der Schriftzug Frottesana stand als Erstes auf der Brust der Spieler des VfB Stuttgart – und heute genießen diese Trikots unter den Anhängern Kultstatus. Sie erinnern nicht nur an alte, sondern ebenso an gute Zeiten, als die VfB-Fußballer nach dem Abstieg dann in der Saison 1976/1977 zurück in die Bundesliga stürmten und sich auch dort mit ihrem Offensivstil lange nicht bremsen ließen.