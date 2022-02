Trikotpreise in der Bundesliga

19 Wo steht der VfB Stuttgart im Ligavergleich? Hier finden Sie die Trikotpreise in aufsteigender Reihenfolge. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Trikots der Bundesliga-Vereine sind bei den Fußballfans seit jeher sehr begehrt. Doch es gibt mitunter große Unterschiede bei den Preisen. Ein Überblick.















Link kopiert

Stuttgart - Nach einer kurzen Länderspielpause nehmen die europäischen Fußball-Ligen den Betrieb wieder auf – und die Vereine werden nun von den treuen Fans in jeder Partie angefeuert. In Stuttgart dürfen beim VfB-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) bis zu 6000 Zuschauer im Stadion anwesend sein.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Dabei darf natürlich besonders eine Sache nicht fehlen: das Trikot in den Vereinsfarben. Die Preise für den unter den Anhängern so beliebten Stoff weichen allerdings mitunter stark voneinander ab. Das Portal „wettbasis.com“ hat sich europaweit umgeschaut und die durchschnittlichen Trikotpreise aller Erstligisten verglichen. Mit durchaus überraschenden Ergebnissen für die Bundesliga.

In unserer Bildergalerie zeigen wir, welcher Club aus der höchsten deutschen Spielklasse im Durchschnitt den höchsten Preis für sein umworbenes Dress verlangt – und wo sich der VfB Stuttgart in diesem Ranking einordnet. Klicken Sie sich durch!