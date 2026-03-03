Trigger-Warnungen: Können Museen gefährlich sein?

Sollten Museen vor Werken warnen? Trigger-Warnungen polarisieren. Vom Jungen Ensemble Stuttgart bis zum Humboldt Forum in Berlin gehen die Häuser unterschiedlich damit um.
Wer in der vergangenen Nacht exzessiv gezecht hat, sollte sich gut überlegen, ob er mit seinem Brummschädel eine Ausstellung besucht. Zumindest im Deutschen Museum in München ist Vorsicht angebracht, da man beim Rundgang durch die Wissenschaftsgeschichte auch in virtuelle Welten eintauchen kann. Diese VR-Erlebnisse können gefährlich sein, zumindest warnt das Museum vor „Schwindelgefühlen, Kopfschmerzen, Übelkeit und im schlimmsten Fall: Erbrechen.“