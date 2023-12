Zum 1. Januar scheidet Wolfgang Grupp als Trigema-Chef in Burladingen aus. In einer emotionalen Ansprache hat er sich von seinen Mitarbeitern verabschiedet. Eine Ankündigung hatte er auch dabei.

Wolfgang Grupp hat sich bei der Weihnachtsansprache nach über 54 Jahren als persönlich haftender Inhaber und Geschäftsführer von seiner Betriebsfamilie verabschiedet. Das berichtet der "Schwarzwälder Bote".

Grupp bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in all den Jahren.

„Die Übergabe an die nächste Generation bedeutet für unsere Trigema-Betriebsfamilie, für unsere Kunden und Lieferanten, dass die Firmenphilosophie mit all den Werten, für die unser Familienunternehmen Trigema bisher stand, auch weiterhin die grundlegende Leitlinie der Geschäftsführung sein wird“, sagte Grupp.

Bei Trigema übernimmt die nächste Generation

Wolfgang Grupp junior wird persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer. Bonita Grupp wird Mitglied der Geschäftsführung, Elisabeth Grupp bleibt als Gesellschafterin weiterhin im Unternehmen tätig. Das war Anfang November offiziell bekannt gegeben worden.

Bonita (34) und Wolfgang Grupp junior (32) waren in den Jahren 2013 und 2014 in das Familienunternehmen eingetreten.

„Ich bin sicher, dass meine Frau, meine Tochter und mein Sohn, die Geschäftsführung im Bewusstsein, dass sie damit auch die Verantwortung für unsere Mitarbeiter haben, gerne übernehmen und mit Selbstverständlichkeit das, was ich ihnen vorgelebt habe, nämlich die Sicherung der Arbeitsplätze, auch weiterhin garantieren werden“, sagt Grupp.

Zum Jahresende zieht sich Wolfgang Grupp zurück

Er werde sich mit dem zu Ende gehenden Jahr aus dem operativen Geschäft zurückziehen.

Der scheidende Trigema-Chef dankte seinen Mitarbeitern. „Somit darf ich Ihnen heute Dank sagen, für alles, was Sie in all den Jahren auf sich genommen haben.“

Wolfgang Grupp: 1000 Euro für jeden Vollzeitmitarbeiter bei Trigema

Jeder Vollzeitmitarbeiter, der mindestens ein volles Jahr bei Trigema beschäftigt ist, erhält Grupp zufolge zudem mit der nächsten Lohnabrechnung 1000 Euro zusätzlich überweisen, Teilzeitkräfte anteilig. Wer dieses Jahr eingestellt wurde, erhält wie Lehrlinge 100 Euro zusätzlich.

Im Anschluss richtete Wolfgang Grupp junior, auch im Namen seiner Mutter und seiner Schwester, einige Worte an die Mitarbeiter.

„Zuallererst wollen Bonita und ich dir Papa danken, dass du uns das Vertrauen schenkst, dein Lebenswerk in unsere Hände zu legen“, sagte er in Richtung seines Vaters“.

Wolfgang Grupp junior: Wir treten diese Aufgabe mit größtem Respekt an

„Wir treten diese Aufgabe mit größtem Respekt, aber auch großer Freude an. Wir stehen vor spannenden Herausforderungen, aber ich bin überzeugt, dass wir mit Teamarbeit, Innovation und Entschlossenheit auch diese wie in den letzten Jahrzehnten gut meistern werden“, so Wolfgang Grupp junior.