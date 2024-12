Trigema in Burladingen: Bonita Grupp: Verzicht auf syrische Angestellte wäre ein „herber Verlust“

Trigema in Burladingen

1 Bonita Grupp führt seit Anfang 2024 gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior das Textilunternehmen Trigema in Burladingen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bei Trigema in Burladingen sind auch einige Geflüchtete aus Syrien beschäftigt, auf die das Unternehmen angewiesen ist. Nach dem Sturz des Assad-Regimes ist für genau jene die Zukunft jedoch wieder komplett offen.











Das Assad-Regime in Syrien ist gestürzt und heizt in Deutschland die Flüchtlingsdebatte auf. Die Unionsparteien etwa forderten bereits, dass die Bundesregierung einen schnellen Rückkehrplan für syrische Geflüchtete auf den Weg bringt. Ein Vorschlag, der Bonita Grupp, Firmenchefin von Trigema, vor allem verwundere, wie sie in einem Interview mit dem „Magazin Capital“ sagt.