Trigema-Historie – Heute ist Premiere mit neuem Affen Charly

Ob echter Schimpanse oder KI-Affe, mit Wolfgang Grupp zusammen oder mit Tagesschau-Legende Jan Hofer – die TV-Spots von Trigema im Laufe der Zeit, bevor am Mittwoch ein neuer erscheint.
Es war vor 35 Jahren eher einem Zufall geschuldet, dass der schwäbische Textilhersteller Trigema zum ersten Mal mit einem Affen für sich warb: Denn der TV-Spot mit einem lebenden Schimpansen vor der Kamera war eigentlich für einen Großkonzern vorgesehen. Doch als deren Verantwortliche das Interesse an dem Clip verloren, hatte der Modehersteller aus Burladingen (Zollernalbkreis) genau den auffallenden Werbespot gefunden, nach dem sie ohnehin auf der Suche waren.