Triell beim SWR: Die FDP darf nicht zu den Großen ins Fernsehstudio

Welche Partei zu welcher Wahlkampfveranstaltung auf die Bühne darf hängt von deren Bedeutung ab. Die Liberalen sind da hinter die AfD zurück gefallen.
Dass Politiker versuchen, sich vor Wahlen in Veranstaltungen einzuklagen, ist nichts Neues. Dass vor allem kleinen Parteien ein Duell von Spitzenkandidaten ein Gräuel ist, weil sie dabei regelmäßig nicht vorkommen, ist bekannt. Gleichwohl werden Duelle dieser Art inzwischen meist zähneknirschend akzeptiert. Dass der Südwestrundfunk (SWR) aus dem Duell ein Triell machen will, das erzürnte die FDP so sehr, das sie Klage dagegen erhob. Letztlich in allen Punkten erfolglos.