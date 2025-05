Es ist ein Branchentreffen. Eines der wichtigsten für die Animationszunft. Und ganz viel wird geredet, Projekte vereinbart, über Finanzierungen verhandelt, Workshops abgehalten. Aber natürlich werden auch Filme gezeigt, in verschiedenen Wettbewerben – und auf dem Schlossplatz. Bei, so wie es aussieht, schönem Wetter.

Am Mittwoch, 7. Mai, startet das Programm um 15.30 Uhr mit „Die Heinzels. Neue Mützen, neue Mission“. Abends wird „Robot Dreams“ gezeigt. Am Donnerstag gibt es den Aktionstag für Demokratie und Vielfalt. Mit „Wo ist Anne Frank“ und „die Odyssee“, einem Film über die Flucht zweier Kinder quer durch Europa. Am Freitag sind „Mein Leben als Zucchini“ und „Chris the Swiss“ zu sehen. Am Samstag gibt es „Vaiana 2“ und „Flow“, am Sonntag „Epifania“ und „Alles steht Kopf 2“. Begleitet werden die Filme von Workshops, Kursen zu Filmen und Spielen. Der Eintritt ist frei.