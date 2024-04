in knapp drei Wochen ist es soweit: Vom 23. bis zum 28. April findet das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart statt. Schon jetzt gibt es Tickets – der Vorverkauf hat begonnen. Die Preise? Das Einzelticket kostete 13 Euro (ermäßigt 10 Euro), die Tageskarte kostet 25 Euro (ermäßigt 20 Euro), die Abendkarte (ab 19 Uhr) kostet 20 Euro.

Nicht verpassen sollten Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren die Trickfilm-Werkstatt: Am Samstag, 27. April, produzieren die Kids in einem Intensiv-Workshop im Treffpunkt Rotebühl mit der Hilfe von Animationsprofis einen eigenen Stop-Motion-Film, der beim Festival 2025 zu sehen sein wird. Zuerst entwickeln sie ihre Story, dann animieren und vertonen sie diese. Am Sonntag, 28. April, treffen sie bei der Tricks for Kids-Preisverleihung auf dem Schlossplatz auf echte Filmprofis.