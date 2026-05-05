Trickfilmfestival in Stuttgart: Warum Animation das unterschätzte Medium für gesellschaftskritische Themen ist

Animation kann mehr als Märchen und Familienkino. Das Internationale Trickfilmfestival zeigt, das Trickfilm auch politisch, düster und erwachsen sein kann.
Trickfilme sind nur was für Kids und Familien? Wer das noch glaubt, hat sich wohl noch nie intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Denn Animation ist so viel mehr als nur die perfekte Disney-Welt: Sie verarbeitet politische und gesellschaftliche Probleme, vermittelt auf ihre ganz eigene Art Emotion und Tiefe und kann gleichzeitig auch schweren Themen wie Kriegserlebnisse und Traumata bildlich darstellen, ohne sie direkt zeigen zu müssen.