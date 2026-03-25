Trickfilm-Festival Stuttgart: Wird der Schlossplatz in Stuttgart im Mai wieder zur Trickfilm-Bühne?

Ist das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart ein Publikumsfestival oder ein Branchentreff? Und gibt es von 5. bis 10. Mai wieder die Großbildleinwand auf dem Schlossplatz?
Schon seit 1982 verbindet das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) „internationale Animationskunst mit regionaler Kreativszene, Filmbildung und Branchenförderung“. Kann das Festival diesen Kurs fortführen? Und was sind mögliche und notwendige neue Ansätze? Am Mittwoch hat das Festival-Team das Programm für die Festival-Tage von 5. bis zum 10. Mai vorgestellt.