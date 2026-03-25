Trickfilm-Festival Stuttgart: Wird der Schlossplatz in Stuttgart im Mai wieder zur Trickfilm-Bühne?

Ist das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart ein Publikumsfestival oder ein Branchentreff? Und gibt es von 5. bis 10. Mai wieder die Großbildleinwand auf dem Schlossplatz?

Schon seit 1982 verbindet das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) „internationale Animationskunst mit regionaler Kreativszene, Filmbildung und Branchenförderung“. Kann das Festival diesen Kurs fortführen? Und was sind mögliche und notwendige neue Ansätze? Am Mittwoch hat das Festival-Team das Programm für die Festival-Tage von 5. bis zum 10. Mai vorgestellt.

Was ist neu? Auf jeden Fall der Trickfilmfest-Trailer. „Key“ heißt der Werbeclip der diesjährigen Festival-Ausgabe. Im Mittelpunkt: eine kleine, neugierige Figur vor einer geheimnisvollen Tür. Was ist dahinter? Erwartungsgemäß gerät, wer die Türe öffnet, in einen Rausch der Farben und Formen. Kaum von ungefähr betont der Clip das Circensische – das Zusammenkommen der Trickfilmstars aus aller Welt und die Begegnungen des Publikums auf ganz unterschiedlichen Ebenen erzeugt ja tatsächlich ein einzigartiges Festival-Gefühl. Entwickelt haben den 2D-computeranimierten Trailer Studierende des Animationsinstituts an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg.

Was hat sich bewährt? Vor allem Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, hatte 2024 auf eine Bündelung der Animationskräfte rund um das Trickfilm-Festival gedrungen. Was 2024 erstmals mit der Stuttgart Animated Week geklappt hat, gibt es nach 2025 auch 2026 wieder: Parallel zum Trickfilm-Festival mit seinem zentralen Internationalen Wettbewerb in den Innenstadt-Kinos (Bolzstraße) finden die Animation Production Days als Bühne aller Fragen rund um die Filmproduktion und die FMX – Film & Media Exchange als mit internationalen Spitzen besetzten Branchentreffs statt. „Die Kombination aus Filmfestival, Markt und Konferenz“, ist sich das ITFS-Team um Programmlenkerin Annegret Richter sicher, „bietet eine einmalige Plattform zur Finanzierung, Entwicklung und Präsentation von Animationsprojekten“.

Trickfilm-Festival mit noch mehr Angeboten für Familien

Um die Antwort vorwegzunehmen: Ja, es gibt auch die Großbildleinwand auf dem Schlossplatz wieder. Das schrankenlose Animationsfilm-Vergnügen ist sogar ausgebaut – mit einer klaren Zielrichtung: „Wir wollen noch mehr Kinder. Jugendliche und Familien für unser Open Air-Angebot begeistern“, heißt es offiziell. Bis in den frühen Abend hinein ist die Großbildleinwand nun Familienbühne. Doch wer will nicht wissen, wie das eigentlich alles gemacht wird? Erklärungen liefern deutlich mehr Mitmach-Angebote. Dafür gibt es dann auch wieder klingende Titel: Young ITFS Explore mit offenen Mitmachangeboten sowie Young ITFS Educate mit „gezielten Formaten für Schulen und Kitas“.

Gezielte Formate für Kids und Jugendliche gibt es noch mehr – wie schon 2025 wird der Säulensaal der Staatsgalerie Stuttgart (Altbau) zur GameZone. Hier, hofft das Festival-Team, „verschmelzen Animation, Games und interaktive Erlebnisse“.

Trickfilm-Festival mit Schwerpunkt Scherenschnitt

Im digitalen Feuerwerk ein Aufruf zum Innehalten? Das Thema Scherenschnitt spielt eine zentrale Rolle auf dem Trickfilm-Festival 2026. Im Mittelpunkt dabei: Lotte Reiniger. Vor 100 Jahren, am 2. Mai 1926, wurde Reinigers Film „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ in Berlin uraufgeführt. Der Silhouettenfilm gilt als weltweit ältester noch erhaltener abendfüllender Animationsfilm – und ist am 8. Mai in besonderer Weise erlebbar. Im Innenstadtkino Gloria (Bolzstraße) wird die Filmmusik in kleiner Orchesterbesetzung live gespielt.

Trickfilm-Festival mit Festival-Pass, Tages- und Einzeltickets

Umsonst & Draußen bleiben die Programme auf der Großbildleinwand auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Umsonst & Drinnen gibt es auch – den GameZone-Lockrufen in die Staatsgalerie kann man kostenlos folgen. Und die tollen Trickfilm-Programmreihen? Dafür gibt es Tickets. Für Filmfans ideal ist der Festival Pass: An sechs Tagen gewährt er für 80 Euro (ermäßigt 60 Euro) Zutritt zu fast allen Veranstaltungen, darunter die zahlreichen Kurz- und Langfilmprogrammen in den Innenstadtkinos. Wer nur einen Tag Zeit hat, dann aber mehrere Filme sehen will, ist mit dem Tagesticket (28 Euro, ermäßigt 23 Euro) bestens bedient. Tickets für einzelne Filmvorstellungen gehen von 1. April an in den Verkauf. Alle Tickets sind über https://itfs.de/tickets/ erhältlich.