Wie toll wird das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart 2026? Antworten gibt es von 5. bis zum 10. Mai in den Innenstadtkinos und auf der Großbildleinwand auf dem Schlossplatz.
Schon seit 1982 verbindet das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) „internationale Animationskunst mit regionaler Kreativszene, Filmbildung und Branchenförderung“. Kann das Festival diesen Kurs fortführen? Und was sind mögliche und notwendige neue Ansätze? An diesem Dienstag geht es los – Stuttgart feiert vis zum 10. Mai die Animationskunst.